TVL Nieuws 26-06-2021

Het herdenkingsmoment voor Jürgen Conings is verboden door de burgemeester van Dilsen-Stokkem, omdat de stad geen aanvraag heeft ontvangen. Daardoor kan het stadsbestuur geen contact leggen met de organisator. Het verbod komt er omdat ook de lokale politie een negatief advies voor de samenkomst gaf. Het herdenkingsmoment zou zondag tussen 14u en 15u plaatsvinden in het Dilserbos. Naar verluidt zou de organisatie zich situeren in het extreemrechtse milieu. Burgemeester Sofie Vandeweerd zegt dat het geen zin heeft om zondag af te zakken naar het Dilserbos. Ze roept op tot sereniteit en rust zodat de familie het verlies in stilte kan verwerken. De wake aan het uitvaartcentrum vanavond vindt wel plaats en daarvoor zet de politie extra manschappen in, omdat er rekening wordt gehouden met veel aanwezigen.