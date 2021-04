TVL Nieuws, 26 april 2021

De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM en Toerisme Vlaanderen investeren in een hypermoderne, digitale arena op Corda Campus in Hasselt. De Corda Arena zal 10.000 m² groot zijn en wordt uitgerust met de nieuwste streamings- en broadcastingsystemen. Het is de bedoeling dat de arena uitgroeit tot een internationale hotspot voor congressen en bedrijfsevents. Het project dat zo’n 32 miljoen euro zal kosten, moet klaar zijn tegen 2024. Zes jaar geleden werd de voormalige Philipssite in Hasselt herdoopt tot Corda Campus. Corda is een dochtervennootschap van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM. Op de Hasseltse technologiecampus werken momenteel 5.000 mensen in 250 bedrijven. Daarmee huisvest de campus het grootste aantal technologiebedrijven van het land. Corda Arena Masterplan 1.0 werd inmiddels succesvol afgerond. Op Corda Campus werd veertien hectare aan gebouwen, parkings en groenzones reeds ontwikkeld. De Corda Arena is de eyecatcher van een nieuw Masterplan 2.0, dat de resterende negen hectare een invulling zal geven. De arena wordt een hoogtechnologisch gebouw van 60 meter lang en breed, en 24 meter hoog. De Corda Arena moet dé ideale locatie voor grote internationale events en congressen worden. Het wordt uitgerust met de nieuwste streamings- en broadcastingsystemen zodat de hele wereld kan meekijken tijdens de events. De arena wordt multifunctioneel ingericht: naast het evenementiële luik zal het gebouw ook een werk- en kantoorfunctie hebben. De helft van de oppervlakte zal worden ingenomen door verhuurbare kantoorunits, die als skyboxes kunnen dienen wanneer er evenementen doorgaan in de arena. De andere helft van de oppervlakte kan benut worden als eventruimte. Er kunnen maximum 4.000 mensen samen het event of spektakel bijwonen, maar de arena wordt zo opgebouwd dat ook kleinere groepen perfect gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Internationale uitstraling In de arena spelen toonaangevende events een belangrijke rol. De faciliteiten en ruimte maken het mogelijk om er onder andere grote Europese kampioenschappen in nichesporten zoals esports te laten doorgaan. De arena krijgt een centrale plaats op de campus: op het vrijstaande perceel naast het bestaande Corda 1 gebouw, vlak naast de iconische watertoren die ook mee geïntegreerd wordt in het project. “We zijn klaar voor de volgende stap in het Corda-verhaal”, zegt algemeen directeur Raf Degens. “Met masterplan 2.0 en de Corda Arena willen we nog een stap verder gaan en onze campus verder nationaal en internationaal op de kaart zetten. Gelijkaardige digitale gebouwen zijn er verspreid over de wereld, maar er is geen enkel voorbeeld zoals onze arena bekend in Europa. We willen hiermee onze leiderspositie versterken en zetten dus vol in op een ongeziene digitale belevingsmogelijkheden." Relanceplan Toerisme Vlaanderen Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) investeert via Toerisme Vlaanderen mee in de hypermoderne, digitale arena op Corda Campus. Het relanceplan van Toerisme Vlaanderen maakt van toekomstbestendig congrestoerisme een speerpunt. “Waar steden als Brugge en Gent hun historisch karakter kunnen uitspelen, willen we in Hasselt de kaart trekken van het digitale”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. “De Corda Arena is de eerste eventlocatie in haar soort en gloednieuw voor België. Dit is next level, met state-of-the-art technologie en een futuristische architectuur binnen en buiten. Vanuit Toerisme Vlaanderen geloven we erg in dit project als visitekaartje voor Limburg. Hiermee zetten we ons internationaal op de kaart als belangrijke hotspot in Europa op vlak van congrestoerisme en (inter)nationale congressen en events. Het congrestoerisme maakt in Vlaanderen ongeveer 20 procent van de bezoeken uit. Met deze investering is het mogelijk het congrestoerisme in onze provincie en bij uitbreiding heel Vlaanderen verder op te krikken”. De kapitaalinvestering wordt geraamd op 32 miljoen euro. Een derde van dit bedrag komt uit de investering van Toerisme Vlaanderen. Ongeveer 20 procent van het totale bedrag zal geïnvesteerd worden in technologie en de digitale uitrusting van het gebouw. Er zal ook een jaarlijks investeringsbudget voorzien worden om de uitrusting en inrichting van het gebouw steeds state-of-the art te houden. 2024 Het project bevindt zich momenteel in de concrete voorbereidingsfase. De ambitie is om tegen 2024 de arena gerealiseerd te hebben. Burgemeester van Hasselt Steven Vandeput (N-VA) is enthousiast over de toekomstplannen van Corda Campus. “Met de realisatie van deze spraakmakende belevingsarena zetten we Hasselt op de kaart in Vlaanderen en de Euregio”, aldus Vandeput. “Als stadsbestuur willen we ons verder profileren binnen het evenementen – en zakentoerisme. Dit project past perfect binnen deze strategie. In overleg met Corda Campus zullen onze stadsplanners ervoor zorgen dat dit project ruimtelijk perfect ingepast kan worden op de site.”