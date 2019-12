TVL Nieuws, 26 december 2019

- In Paal bij Beringen zijn twee kangoeroes doodgebeten. Dinsdag at een wolf een buideldier op in het Antwerpse Balen. De vraag is of de wolf ook in Paal actief was.





- In Kortessem koopt Agentschap Wegen en Verkeer café Sportwereld. Na de dodelijke crash van vijf jongeren tegen de gevel van het café in de zomer dit jaar, werd luid geroepen om het kruispunt te heraanleggen. In dat dossier komt nu vaart.





- De derde rijstrook op de snelweg E313 kan niet bij iedereen op bijval rekenen. Buurtbewoners in Beringen vrezen voor geluidsoverlast.





- En in het Genkse C-Mine is Taboob halfweg, een expo over vrouwenborsten die de preutsheid van Instagram test. En dat voor het goede doel.