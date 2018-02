TVL Nieuws, 26 februari 2018

"Ik heb enorm veel spijt van mijn daden." Dat zegt de 56-jarige Diepenbekenaar die tijdens Winterland in Hasselt begin januari drie twintigers aanreed met zijn wagen en daarna vluchtmisdrijf pleegde. Twee van de drie slachtoffers raakten hierbij zwaargewond. De man stopte even later bij een café in de Hasseltse stationsbuurt. Daar werd hij opgepakt. Hij was onder invloed van alcohol. In een exclusief gesprek met onze redactie getuigt de man voor het eerst zelf en anoniem over de feiten die hij op zaterdag 6 januari pleegde.