TVL Nieuws, 26 januari 2023

Alken gaat nu toch in op de vraag van Hasselt en Kortessem in een brief om te praten over de fusie. Alken wil op de eerste plaats gaan luisteren. Een fusie met Hasselt is uitgesloten. Wel gelooft het gemeentebestuur in het districtenverhaal. Alken, als landelijke gemeente zou dan, al dan niet met de omliggende landelijke gemeenten, een district van Hasselt vormen. Het is dat standpunt van het schepencollege van Alken, waar gisteren over beslist is, dat burgemeester Penxten vanavond zal voorleggen aan de gemeenteraad.