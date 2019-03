TVL Nieuws, 26 maart 2019

Niet alleen het aantal doden in het verkeer is gestegen in Limburg, ook waren er in 2018 meer weggebruikers die een letsel opliepen na een ongeval. Het aantal fietsers dat verwondingen opliep steeg zelfs met elf procent in onze provincie. Eén van die slachtoffers is de 12-jarige Joren uit Heusden-Zolder. Hij revalideert nu al enkele maanden nadat hij op zijn fiets werd aangereden door een auto.