TVL Nieuws, 26 mei 2017

*De loods in Tongeren, waar de politie met groot machtsvertoon is binnengevallen in verband met een ontvoering, is een clubhuis van de motorbende Satudarah. *Minister van Defensie Steve Vandeput is de enige Limburger, die president Trump de hand mocht schudden. Staatssecretaris Zuhal Demir ging naar de Special Olympics, waar ze de eerste medailles heeft uitgereikt. *Het mooie weer op deze Hemelvaart was een zegen voor de vele communicanten in onze provincie. Het zijn er elk jaar minder, maar niet in Stal bij Koersel. *En het was een hoogdag voor de Limburgse skaters. Zij verzamelden in Hasselt.