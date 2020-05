TVL Nieuws, 26 mei 2020

In Dilsen-Stokkem is een woning volledig onbewoonbaar na een zware brand gisterenavond. De bewoners konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen, maar drie honden overleefden de vuurzee niet. De brand in het huis op de hoek van het Molenveld en de Riethoekstraat werd rond 22 uur gisterenavond opgemerkt door buurtbewoners. Het vuur is vermoedelijk ontstaan door een kortsluiting. Eén van de bewoners was het dak op gevlucht, maar uiteindelijk raakte iedereen ongedeerd buiten. Het gezin had 14 honden. Drie daarvan zijn achtergebleven in de brand. De schade aan het huis is groot. Op de benedenverdieping is alles vernield. De bewoners worden voorlopig opgevangen door vrienden.