TVL Nieuws, 26 november 2018

De pyromaan in het onderzoek van de vijf brandstichtingen in Alken is aangehouden door de onderzoeksrechter. Vrijdagavond werd de verdachte opgepakt en vandaag moest hij voor de onderzoeksrechter verschijnen. Die besloot hem verder aan te houden. In de nacht van donderdag op vrijdag sloeg de pyromaan twee keer toe in de Bulsstraat in Alken. De man wordt nu ook gelinkt aan een zesde brand die een halfjaar geleden ook plaats vond in de Bulsstraat. Burgemeester Marc Penxten is opgelucht.