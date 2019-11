TVL Nieuws, 26 november 2019

Op vrijdagavond 22 november 2019 werd de 60-jarige Alexander SZUCS voor het laatst gezien aan café “De Sting” in de onderwijslaan in Genk. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Hij verplaatst zich met een witte HYUNDAI ix30 met nummerplaat 1-BIJ-533. Alexander is 1m70 lang en zwaar gebouwd. Zijn gelaat is rond en hij heeft kort blond haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkere jeans, een donkere trui met rolkraag en een donkere jas. Hebt u Alexander SZUCS of zijn voertuig gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.euOp vraag van het parket van Limburg verspreidt de politie volgend opsporingsbericht : Op vrijdagavond 22 november 2019 werd de 60-jarige Alexander SZUCS voor het laatst gezien aan café “De Sting” in de onderwijslaan in Genk. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Hij verplaatst zich met een witte HYUNDAI ix30 met nummerplaat 1-BIJ-533. Alexander is 1m70 lang en zwaar gebouwd. Zijn gelaat is rond en hij heeft kort blond haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkere jeans, een donkere trui met rolkraag en een donkere jas. Hebt u Alexander SZUCS of zijn voertuig gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.