TVL Nieuws, 26 oktober 2020

Ga op Allerheiligen niet naar het kerkhof om je geliefde overledenen te herdenken. Die oproep doet Diaken Gert Dujardin van Alken. De diaken vraagt om een bezoek aan het graf van dierbaren te spreiden in de dagen voor of na Allerheiligen. Zijn telefoon stond de afgelopen dagen roodgloeiend van parochianen die angst hebben voor besmetting wanneer er op 1 november te veel volk op het kerkhof zou zijn. Net als op vele andere Limburgse kerkhoven, is het ook in Alken verplicht om een mondmasker te dragen wanneer mensen dicht bij elkaar kunnen komen.