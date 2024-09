TVL Nieuws, 26 september 2024

Ik heb niet het gevoel dat burgemeester Vandeput mij in de steek heeft gelaten. Dat zegt Marc Schepers, de Hasseltse schepen van Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit bij zijn afscheid. Schepers komt niet meer op bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hasselt was niet klaar voor zijn gedurfde visie. Hij kreeg bakken kritiek over zich heen voor zijn parkeer- en mobiliteitsbeleid. Uiteindelijk was het de achterban van zijn eigen partij Vooruit die het vertrouwen in hem opzegde. Schepers heeft met het boek 'De herovering van de ruimte' zijn politiek testament afgeleverd. "We hebben politici met ballen nodig die vasthouden aan hun visie. Een onbetrouwbare overheid creëert rechtsonzekerheid en schrikt investeerders af", aldus Schepers. Hij spaart zijn kritiek op projecten als Quartier Bleu en het Kanaalkwartier in Hasselt niet.