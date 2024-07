De politie van Sint-Truiden heeft 21 verwaarloosde dieren in beslag genomen. De honden, katten en kittens zijn ondergebracht in het Truiense dierenasiel. Op verschillende adressen in Nieuwerkerken, Gingelom en Sint-Truiden werden controles uitgevoerd op de leefomstandigheden van de dieren. Die waren erbarmelijk. Na inbeslagnames kregen de eigenaars voorwaarden opgelegd waarop in de nabije toekomst hercontroles zullen gebeuren.