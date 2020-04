TVL Nieuws, 27 april 2020

Wellicht vanaf 11 mei mogen we dus wel naar de winkel, maar niet naar onze familie. Het absurde is dat we om onze familie te zien, moeten afspreken in de winkel. Er is al veel te doen geweest over de exitstrategie, over de versoepeling van de maatregelen en de manier waarop de regering die gecommuniceerd heeft. "Wij missen het sociale", zegt Barbara Creemers van de partij Groen. Groen steunt vanuit de oppositie de regering Wilmès, maar gaat wel de zaak aankaarten en om een bijsturing vragen.