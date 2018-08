TVL Nieuws, 27 augustus 2018

Limburgers kunnen iedere dag fietsen of wandelen op 1 van de 100 mooiste plekjes in de wereld. Time Magazine zet Fietsen in het Water in Bokrijk op de lijst van de meest fabelachtige plaatsen op aarde- De jongste journaliste van TV Limburg overleeft een vlucht in een stuntvliegtuig boven Hasselt. Een stuntpiloot neemt haar mee de lucht in om de opendeurdag van het vliegveld van Kiewit in de kijker te zetten- De politie van Maastricht krijgt meer dan 1.000 tips binnen over de meer dan 20 jaar oude moord op de 11-jarige Nicky Verstappen- De fabriek van de toekomst staat in Diepenbeek- En Racing Genk zet een grote stap naar de groepsfase van de Europa League. TV Limburg onderzoekt opnieuw de mogelijkheid om de wedstrijd van volgende donderdag live uit te zenden