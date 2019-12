TVL Nieuws, 27 december 2019

Een weeshuis oprichten in Kenia is één zaak, maar het ook draaiende houden is nog iets helemaal anders. Het Tsimba & Evy’s Children Home is volledig afhankelijk van giften en sponsoring. Elk kind heeft maandelijks 80 euro nodig voor eten en scholing. En dan hebben we het nog niet gehad over investeringen in de infrastructuur. Voor de 75-jarige Alfons Vos uit Genk is alle financiële hulp dan ook meer dan welkom.