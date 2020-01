TVL Nieuws, 27 januari 2020

Dag op dag tien jaar na de dodelijke gasontploffing in Luik waarbij 14 mensen het leven lieten, is in Genk het startschot gegeven voor de bouw van een opleidingscentrum voor reddingshonden. Bezieler van het project is Guy Storms. De man uit Zolder verloor zijn 24-jarige dochter Vicky en zijn schoonzoon Alexis in de ontploffing. Samen met de vader van Alexis, Benoit Robert, richtte hij de stichting "Vicky & Alexis" op. Met de Provincie Limburg, politieschool PLOT en de stad Genk start de stichting met een speciaal reddingscentrum waar honden getraind zullen worden om slachtoffers te zoeken bij zware rampen.