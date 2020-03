TVL Nieuws, 27 maart 2020

- In de coronacrisis is Alken de zwaarst getroffen gemeente in heel België. Volgens burgemeester Marc Penxten zijn twee plaatselijke fuiven mogelijk de oorzaak van de uitzonderlijke besmettingsgraad. In heel Limburg eist het virus intussen 35 doden. - Rusthuizen zijn een tikkende tijdbom. Het virus verspreidt zich ongecontroleerd tussen bejaarden en zorgpersoneel dat onvoldoende beschermd en onvoldoende opgeleid is. - We hebben het schrijnende verhaal van een 96-jarige vermoedelijke coronapatiënt die niet getest wordt en niet verpleegd wordt in een ziekenhuis. Hij woont in het Hasseltse rusthuis Katharinadal waar vijf personeelsleden en negen bewoners besmet zijn met het coronavirus.- Bisschop Patrick Hoogmartens bevestigt dat alle communies minstens uitgesteld zijn tot 18 april.- En de Limburgse politiekorpsen schrijven dagelijks boetes uit voor mensen die het niet te nauw nemen met de coronamaatregelen. De politie vraagt duidelijke richtlijnen van de overheid over wat mag en wat niet mag