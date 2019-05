TVL Nieuws, 27 mei 2019

De spontane spontane staking in de stelplaats Tongeren is afgelopen. De dienstverlening van De Lijn in en rond Tongeren zal zich tegen de middag normaliseren. Deze ochtend reden een tiental buschauffeurs niet uit. Na overleg hebben de directie en vakbonden afspraken gemaakt over o.a. de communicatie tussen enerzijds de planningdienst en anderzijds de chauffeur en hun leidinggevende. Door de onaangekondigde actie was het busaanbod in de voormiddag verstoord op het stadsnet en de streeklijnen naar Tongeren.