TVL Nieuws, 27 november 2020

*De niet-essentiële winkels mogen dinsdag al heropenen en dat onder strikte voorwaarden. Dat heeft het Overlegcomité van de regeringen in ons land beslist. Kappers en andere contactberoepen moeten nog even wachten.





*De burgemeesters krijgen de verantwoordelijkheid om in te grijpen als de kerstdrukte in de winkelstraten uit de hand loopt. Maar als iedereen zijn verstand gebruikt, kan winkelen veilig, zegt burgemeester Vandeput van Hasselt.





*Pater Bert Janssen verliest de strijd tegen corona. De priester uit Lommel getuigde gisteren nog in onze reeks Tweede Adem over zijn verblijf in de Covid-afdeling van het ZOL in Genk.

*Racing Genk gaat dit weekend op zoek naar de zesde overwinning op rij en kan aan de leiding komen. STVV ontvangt thuis het Waasland-Beveren van ex-coach Nicky Hayen, een zes punten-match in de kelder van het klassement.





*En morgenavond zendt TV Limburg de kraker in het volleybal tussen Maaseik en Achel rechtstreeks uit. De match is te zien op televisie en kan u ook volgen op onze website.