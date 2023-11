TVL Nieuws, 27 november 2023

- In Lanaken komt een fietser om het leven na een aanrijding door een bestelwagen. De 50-jarige vrouw sterft ter plaatse. En in Waarschoot overlijdt een jonge mama uit Ham bij een verkeersongeval.





- Chef-kok Pajtim Bajrami van restaurant Otoro in Hasselt is met een score van 15,5 op 20 de hoogste nieuwkomer in de culinaire gids van Gault Millau. Ook Innesto in Zonhoven en De Poorterij in Dilsen-Stokkem vallen in de prijzen.





- Op het assisenproces over de martelmoord op de Genkenaar Hilal Makhtout barsten de hoofdverdachten herhaaldelijk in tranen uit. Ze hebben het moeilijk om te getuigen over de gruwelijke feiten waarvan ze beklaagd worden.





- De overheid gaat extra onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS in het bloed van Beringenaren. Het onderzoek komt er na onrust bij het actiecomité Leefbaar Tervant.





- En KRC Genk start met de bouw van een gloednieuw oefencomplex. Genk heeft de ambitie om er het beste oefencomplex van het land van te maken.