TVL Nieuws, 27 november 2024

Op Hoevenzavel in Genk is gisterenavond bij een ongeval een man om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde rond 20 uur in de Egelenatierstraat. Een bestuurder van een auto verloor de controle over zijn stuur en schuurde langs de gevel van een huis. De auto kwam enkele meters verder tot stilstand tegen de hoek van het huis. De hulpdiensten kwamen ter plaatse. De 61-jarige man uit Genk overleed even later aan zijn verwondingen. Er kwam geen verkeersdeskundige ter plaatse. De technische vaststellingen werden met een drone gedaan.