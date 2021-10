TVL Nieuws, 27 oktober 2021

Verdoken armoede, kinderen die honger lijden op de schoolbanken. Je verwacht het niet onmiddellijk in Nieuwerkerken. En toch komt het voor. Het gemeentebestuur grijpt in en gaat voortaan zelf het geld voor de sportclub, de schoolfactuur of kledij betalen. De gemeenteraad heeft het reglement sociale en culturele participatie goedgekeurd. Per kind wordt een bedrag van 250 euro per jaar uitgetrokken. Weg met de administratieve rompslomp, zegt schepen van Sociale Zaken Arnoud Nijssen. Hij schaft de vaak ingewikkelde en lange procedure voor een steunaanvraag af en zet het netwerk van de scholen in.