TVL Nieuws, 27 september 2017

De wanhopige moeder liet het meisje dus gewoon achter in een veld, vermoedelijk omdat er in Limburg weinig of geen alternatieven zijn voor vrouwen die ongewenst bevallen. In Antwerpen is er de vondelingenschuif. Daarin zijn het afgelopen jaar drie kinderen te vondeling gelegd, waarna ze meteen de nodige professionele hulp kregen. Waarom is er in Limburg geen vondelingenschuif? En zijn er mogelijk alternatieven? We vroegen het aan Els Hendrix, opleidingshoofd vroedkunde aan de PXL.