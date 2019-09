TVL Nieuws, 27 september 2019

"Wolvin Naya en haar welpen zijn doodgeschoten door jagers." Dat zegt Sil Janssen, directeur van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Janssen zegt voor het eerst hardop voor de camera van TV Limburg wat andere wolvenkenners ons al weken off the record vertellen. Naya was begin dit jaar hoogzwanger en moest in mei bevallen. Sinds de geboorte is geen enkele foto gemaakt van Naya of haar welpen. Het Agentschap Natuur en Bos heeft meer dan 50 wildcamera’s hangen in het leefgebied van de wolven. Maanden geleden was op die foto’s een veranderend gedrag vast te stellen bij het mannetje August. Hij is nog in leven. Van hem zijn nog recente foto’s gemaakt. Maar hij lijkt niet meer op jacht voor zijn kroost. Gedood door jagers?Sinds de wolven hun intrede deden in Limburg werden ze niet door iedereen met open armen ontvangen. Schapenhouders waren woest omdat de wolven hun dieren doodbeten en ook bij sommige jagers waren de wolven niet populair. Agentschap Natuur en Bos onderzoekt dood NayaMaandag komt het Agentschap Natuur en Bos met een verklaring over het lot van de wolven. In afwachting daarvan zegt Sil Janssen nu dat de dieren doodgeschoten zijn. Bekijk de hele reportage in het avondnieuws van TV Limburg.