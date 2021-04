TVL Nieuws, 28 april 2021

De Nederlandse regering zei dat het verboden was voor Belgen en de Lanakense burgemeester Marino Keulen riep op om het niet te doen. Maar op de eerste dag dat de terrassen open gingen in Nederland zijn toch heel wat Limburgers een terrasje gaan doen in Maastricht. De smeekbeden van de Limburgse ziekenhuizen om de coronamaatregelen op te volgen, zijn aan de terrastoeristen niet besteed. Er is nergens controle, ook niet aan de grens. Het risico op een boete voor wie een terrasje doet in Maastricht is onbestaande. Wie voor zijn plezier de grens over steekt, is zich vaak van geen kwaad bewust. Dat zegt ook een Antwerpse toerist die vanmiddag als één van de eerste klanten een tafeltje wist te bemachtigen in Maastricht.