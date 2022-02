TVL Nieuws, 28 februari 2022

- De hulp van het westen aan Oekraïne is te weinig en komt te laat. Dat zegt Maasmechelaar Christof Conings die niet van plan is om Oekraïne te verlaten omdat zijn stiefzonen vechten aan het front.





- Aan de Universiteit Hasselt waarschuwt de Oekraïnse studente Valentyna Yashchuk de wereld: 'Als niemand Poetin tegen houdt in Oekraïne, valt hij straks Europa binnen als hij dat in zijn hoofd krijgt'.





- In Helchteren zijn de werken begonnen aan de fietsbrug over de Noord-Zuid. Vlaams minister van openbare werken Lydia Peeters stak met een graafmachine eigenhandig de eerste schop in de grond.





- In Hasselt kunnen automobilisten niet langer rondjes rijden op zoek naar een parkeerplaats. Het stadscentrum is in vier geknipt, straten zijn van rijrichting veranderd of verkeersvrij gemaakt.





- En Elke Miny is verkozen tot Genkenaar van het jaar. Miny zet zich in voor mensen en dieren in nood.