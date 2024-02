TVL Nieuws, 28 februari 2024

"We moeten het gevecht durven aangaan met de KU Leuven om voor Limburg drie extra richtingen aan de Universiteit Hasselt binnen te halen". Dat heeft Vlaams minister Zuhal Demir gisterenavond gezegd in 'De Eerste Stem', het jongerenverkiezingsdebat van TVL en de PXL. Bij de drie Limburgse ministers van N-VA, cd&v en Open Vld - en neem daar ook de partij Vooruit bij - is er grote eensgezindheid. Limburg heeft recht op een master sociale wetenschappen, geneeskunde en burgerlijk ingenieur. Garanties moeten ingeschreven worden in het volgende Vlaams regeerakkoord. Het was een bij momenten pittig debat in de gebouwen van de PXL. Vooral het gebrek aan degelijk openbaar vervoer in Limburg leeft bij de jongeren en dat zorgde ook voor animo bij de 7 Limburgse lijsttrekkers van 9 juni.