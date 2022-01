TVL Nieuws, 28 januari 2022

Sinds 1 januari gebruiken Limburgers en Diestenaren een nieuwe, stevigere blauwe zak voor pmd. Oude zakken, te herkennen aan het zwart treklint, worden niet meer aan huis opgehaald. Omdat er nog heel wat oude zakken in omloop zijn, laat Limburg.net ze tot en met 31 maart uitzonderlijk nog wel toe in de recyclageparken. Waarom geen ophaling meer van oude zakken? In april 2021 veranderden de sorteerregels voor pmd: sindsdien kan ook al het plastic verpakkingsafval in de blauwe zak. De zak zelf werd meteen ook aangepast naar een nieuwe Vlaamse wetgeving. Die bepaalt dat alle afvalzakken vanaf 1 juli 2021 voor 80% uit gerecycleerd plastic moeten bestaan. Om iedereen de kans te geven oude zakken op te gebruiken, kreeg Limburg.net uitstel van minister Demir tot 31 december 2021. De nieuwe zakken, te herkennen aan het wit treklint, zijn ook steviger, zodat ze geschikt zijn voor Optimo.Volle rollen inruilenHoewel de nieuwe blauwe zak al in april was ingevoerd, bleken heel wat Limburgers en Diestenaren nog over grote voorraden oude pmd-zakken te beschikken. Eind 2021 werden er immers nog heel wat oude zakken aangeboden. Inwoners kunnen hun volle rollen oude pmd-zakken inruilen voor nieuwe, en dat tot en met 31 maart 2022.Winkelvoorraad binnenkort terug op peilDoor de communicatie van Limburg.net over de geldigheid van de pmd-zakken ontstond er in december en januari een stormloop op de verkooppunten. Hierdoor raakten deze snel door hun voorraad. Door de grote vraag naar pmd-zakken was het niet mogelijk voor de productie en levering om te volgen. In december werden immers twee keer meer pmd-zakken verkocht dan in de afgelopen maanden. Deze week werden al heel wat winkels opnieuw beleverd en ook de komende week staan er heel wat leveringen op de planning.Ook zakken van andere intercommunales in omloopBehalve oude pmd-zakken van Limburg.net zien afvalophalers nu ook veel pmd-zakken van andere intercommunales tijdens de ophaalrondes. Inwoners van grensregio’s hebben waarschijnlijk onbewust en ter goeder trouw zakken van een andere intercommunale gekocht in winkels over de grens. Vroeger was dat geen probleem voor de ophaling. Nu het Optimo systeem is ingevoerd, kan het niet meer. Enkel de nieuwe, stevige zakken worden opgehaald. Ook wil Limburg.net als grootste intercommunale de wet respecteren en enkel zakken met voldoende recyclaat gebruiken. Omdat er verwarring heerst, heeft Limburg.net beslist om uitzonderlijk alle oude zakken, en dus ook de zakken van andere intercommunales te aanvaarden in de recyclageparken. Deze maatregel is uitzonderlijk en geldt tot en met 31 maart 2022, en dit enkel in de recyclageparken. Vanaf 1 april 2022 zal enkel de nieuwe zak met wit treklint worden toegelaten, zowel aan straat als in de parken.