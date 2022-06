TVL Nieuws, 28 juni 2022

Er is een tekort aan monitoren voor de jeugdvakantiekampen. Veel begeleiders willen zelf eens op vakantie of kiezen een zomerjob die financieel meer opbrengt. Het gevolg is dat er kampen geannuleerd worden, andere worden samengevoegd. Vzw Sportspetters uit Beringen weet er alles van. De organisatie heeft sport- en spelkampen in de aanbieding in Paal, Heusden-Zolder en Zonhoven. Er is een wachtlijst, want er is een tekort aan monitoren waardoor het aanbod beperkt is.