TVL Nieuws, 28 mei 2019

- Wouter Beke is allicht geen kandidaat bij nieuwe voorzittersverkiezingen in zijn partij. CD&V gaat zich bescheiden opstellen bij eventuele regeringsdeelname en er komt een analyse van de verkiezingsuitslag. - Genkenaar Chris Janssens onderhandelt voor Vlaams Belang over een mogelijke regeringsdeelname. Dat bevestigt hij live in ons middagnieuws. Janssens heeft een belangrijk aandeel in de verkiezingsoverwinning van zijn partij. - Onze studiogast Zuhal Demir is de populairste politicus in Limburg. Met meer dan 60.000 voorkeurstemmen laat ze Wouter Beke ver achter zich. - Volgens politoloog Sofie Hennau wordt het een moeilijke regeringsvorming, zowel in Vlaanderen als op het federale niveau. En volgens politiek analist Eric Donckier hebben de politici in deze verkiezingen gekregen waar ze zelf om gevraagd hebben. - En in TVL Sportcafé is Thibaut Courtois de centrale gast bij Niels Christiaens.