TVL Nieuws, 28 mei 2021

- In het Nationaal Park Hoge Kempen zoeken 250 militairen en politie-agenten opnieuw naar Jürgen Conings. Op dit ogenblik wordt vooral gezocht in de omgeving van het luxe vakantieresort Terhills dat morgen de deuren opent en de eerste gasten verwelkomt. We gaan meteen live voor een laatste stand van zaken naar onze verslaggeefster Tine Oyen die de zoekactie van nabij volgt.- De lokale politie Maasland was op de hoogte van het dreigingsniveau van beroepsmilitair Jürgen Conings uit Dilsen-Stokkem. De lokale veiligheidscel beschikte over info waarover de legertop en de minister van defensie naar eigen zeggen niet beschikten.- Een dokter uit Aalst schenkt zijn erfenis weg aan de UHasselt. Het is een financiële opsteker voor het wetenschappelijk onderzoek naar reumatische aandoeningen.- En eindelijk weer een muziekoptreden in C-Mine in Genk. Daar is een geslaagd testevenement gehouden voor 50 bezoekers.