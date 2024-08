Op verschillende plaatsen in Limburg is er wateroverlast na intense onweersbuien. Lokaal viel er op korte tijd heel wat neerslag uit de lucht. En het onweer is nog niet voorbij. Al zeker tot vijf uur vanavond is code geel van kracht in onze provincie. Ook moest de brandweer deze ochtend uitrukken voor enkele blikseminslagen.