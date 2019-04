TVL Nieuws, 29 april 2019

- Een 80-jarige man zoekt via een bord in zijn voortuin een vrouw die gratis bij hem wil inwonen. Hij moest niet lang wachten want vanmiddag stonden de eerste vrouwen al voor zijn poort in Lummen. - In Bosland in Hechtel-Eksel wordt de laatste hand gelegd aan "Fietsen door de Bomen". De 700 meter lange stalen fietsenbrug, die tien meter boven de grond zweeft, is zo goed als geplaatst. - CD&V-kopstuk Lode Ceyssens brandt het alternatief voor het Spartacusplan dat N-VA'er Wouter Raskin gisteren in het TVL Nieuws lanceerde volledig af. Volgens hem moet Limburg krijgen waar het recht op heeft. - Militairen doneren massaal bloed aan het Rode Kruis, dat sinds dit jaar verantwoordelijk is voor de inzameling van bloed voor defensie. - En bij Racing Genk wil trainer Philippe Clement nog steeds niet over de titel praten. Ook al hebben ze een voorsprong van zes punten op Club Brugge.