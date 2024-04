TVL Nieuws, 29 april 2024

Bedankt dat je bij ons was, Kim. In al die jaren kenden wij geen betere ambassadeur voor TV Limburg. Je bracht de mensen aan het lachen en nog voor ze uitgelachen waren, had je hen overtuigd om mee te stappen in ons project. Voor veel mensen in Limburg was je het gezicht van onze zender. Voor ons was je een fijne collega, goedlachs, graag gezien en nu gemist. We hadden je graag nog een tijdje met ons meegenomen. Onze gedachten gaan naar Mart en Tuur en Roos. Jouw collega’s en vrienden van TV Limburg