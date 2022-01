TVL Nieuws, 29 januari 2022

- De 12-jarige dader die een politie-agent neerstak voor een school in Peer wordt drie maanden geplaatst in de halfopen gemeenschapsinstelling van Mol. Volgens z'n advocaat reageerde hij in paniek en wilde hij z'n broer redden uit een wurggreep.- De agent liep een klaplong op en onderging een operatie. Aanleiding voor het incident zou een parkeerfout van de moeder van de dader zijn. De politie ziet dat er de laatste tijd meer geweld is tegen agenten, al benadrukken ze dat het zeer uitzonderlijk is dat een 12-jarige zo gewelddadig uit de hoek komt.- In beroep krijgt Jos Brech geen 12, maar 16 jaar cel voor de moord op Nicky Verstappen.- In de wijk Terbiest in Sint-Truiden hebben inwoners verhoogde PFOS-waarden in hun bloed. PVDA eist nu een uitgebreid onderzoek van de stad.- En het aantal brandweervrijwilligers daalt in onze provincie. Een aanpassing van het statuut moet daar verandering in brengen.