TVL Nieuws, 29 juni 2017

Vanaf vandaag hangt er in elk tankstation van Bruno's een AED-toestel. Het bedrijf voorziet ook een training in het gebruik voor hun personeel. “We hopen uiteraard dat de inzet ervan nooit nodig is,” licht facility manager Rob Daamen toe. “Maar mocht iemand plotseling in de problemen komen, dan is het wel nuttig dat er een AED-toestel beschikbaar is.” Volautomatisch toestel Omdat een reanimatie een ingrijpende ervaring is, koos Group Bruno voor een toestel met een eenvoudige en volautomatische werking. De gebruiker dient enkel de instructies van de defibrillator te volgen en hoeft zelfs geen knop in te drukken om een schok af te geven. Zo kan iedereen, getraind of niet, een reanimatie opstarten in afwachting van de hulpdiensten. Slechts 5% overleeft hartritmestoornis AED Partner heeft verschillende onderzoeken verricht naar het gebruik van defibrillatoren in België en zijn omringende landen. Als iemand een plotselinge hartritmestoornis krijgt, is de eerste reactie van omstanders vaak om het alarmnummer 112 te bellen. De harde realiteit leert dat hulpdiensten vaak niet snel genoeg ter plaatse kunnen zijn. Het verkeer zit vast, de capaciteit is ontoereikend of de locatie moeilijk bereikbaar. Om deze reden kan slechts 5 op 100 Belgische slachtoffers zijn verhaal navertellen. Snel ingrijpen is in zo’n situatie cruciaal: elke seconde telt. Door reanimatietoestellen dichter bij het grote publiek te brengen, wil Group Bruno meer levens redden. Investering van 42.000 euro Om deze doodzonde tegen te gaan, investeert Group Bruno zo’n 42.000 euro in het project. “Met dagelijks ongeveer 25.000 klanten over de vloer willen we veiligheid brengen voor zowel hen als ons eigen personeel,” stelt zaakvoerder Giuliano Bruno. “Hiermee versterken we onze maatschappelijke rol en willen we ongevallen vóór zijn.”