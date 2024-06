TVL Nieuws, 29 juni 2024

* In de Banneux-wijk in Hasselt is het wrak van het vliegtuig dat daar gisterenavond in een bos, vlakbij de huizen, neerstortte, weggehaald voor onderzoek. Het parket gaat uit van een spijtig ongeval.

*Het dodelijk slachtoffer is een vrouw van vooraan in de dertig uit Voeren. Zij was stewardess bij reisorganisatie TUI. De piloot ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Verschillende ooggetuigen zagen hoe het vliegtuigje in de problemen kwam.

*In Bree is er protest omdat de bermen langs de N73 niet gemaaid worden en het lange gras het zicht belemmert. De buurt is ongerust nadat er vorige week een fietser om het leven kwam. (Q)

*De stad Genk komt met een film om meer verdraagzaamheid te vragen voor de LGBTQ -gemeenschap.

*En Racing Genk is aan het nieuwe seizoen begonnen met een eerste oefenpot tegen Hades. Meteen het debuut voor trainer Thorsten Fink.