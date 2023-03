TVL Nieuws, 29 maart 2023

Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder heeft twee opvallende gasten: ze vangen namelijk twee verloren gelopen bevers op. Eén dier werd gevonden in Leopoldsburg, het andere in Glabbeek. De dieren worden nu onderzocht en gechipt zodat ze in de toekomst opgevolgd kunnen worden nadat ze terug in de natuur vrijgelaten zijn.