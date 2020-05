TVL Nieuws, 29 mei 2020

- De uitbreiding van de Universiteit Hasselt stuit opnieuw op hindernissen. Uit documenten die TV Limburg kon inkijken, blijkt dat de Limburgse universiteit gediscrimineerd wordt onder druk van de KU Leuven.- Er is geen enkele reden tot ongerustheid wanneer alle kinderen weer naar school gaan zonder veel veiligheidsmaatregelen in de klas. Dat zegt viroloog Deborah Steensels in een gesprek met onze redactie. De scholen hadden al eerder open gekund zonder al te veel beperkingen.- Basisschool De Hoeksteen in Beringen gaat coronatests uitvoeren op alle onderwijspersoneel. De school werd gesloten nadat bij drie personeelsleden het coronavirus werd vastgesteld.- Morgen opent het Gallo-Romeins Museum in Tongeren opnieuw de deuren. Wij gingen eens kijken hoe een museumbezoek in coronatijden georganiseerd wordt.- En in Oudsbergen is een kat doodgeschoten met een hagelgeweer. Volgens een lokale dierenarts komen de jongste maanden steeds meer beschoten katten in haar praktijk terecht.