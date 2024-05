TVL Nieuws, 29 mei 2024

In Sint-Truiden worden dit weekend de Wijnfeesten aan het kasteel van Duras afgelast. Het is te nat, het terrein is veranderd in een modderpoel en ook zaterdag gaat het weer hard regenen. Een teleurstelling voor de deelnemers, maar zij zijn niet de enigen bij wie de aanhoudende regen op het gemoed werkt. Sinds oktober vorig jaar is het met enkele onderbrekingen blijven regenen. Wanneer mogen we nu eindelijk eens normaal, droog en zonnig lenteweer verwachten? We vragen het aan onze weerman Michel Nulens.