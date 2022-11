TVL Nieuws, 29 november 2022

Acht Limburgse crèches zijn bedreigd met onmiddellijke sluiting. Daarmee staan 200 kinderen in de kou. De ouders kregen allemaal een mail om woensdagavond een crisisvergadering over de opvang bij te wonen. Naar alle waarschijnlijkheid valt daar het doek over de kinderopvang. Het gaat om crèches in Hasselt, Pelt, Hechtel-Eksel, Lanaken en Lommel. Er worden bij de kinderdagverblijven al langer onregelmatigheden vaststgesteld, maar de grootste problemen zijn van financiële aard. De sluiting van acht crèches is het nieuwe dieptepunt in een grote opvangcrisis in Limburg en in heel Vlaanderen waardoor steeds meer ouders geen opvang meer vinden voor hun kinderen.