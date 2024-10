TVL Nieuws, 29 oktober 2024

- Politiezone LRH roept slachtoffers van misdrijven op om aangifte te doen in een politiekantoor in de eigen buurt. Door een stormloop op het hoofdkantoor in Hasselt moeten mensen langer dan zes dagen wachten om een klacht in te dienen.





- In Houthalen-Helchteren neemt de volkswoede na de gemeenteraadsverkiezingen nooit geziene proporties aan. Na de doodsbedreidingen lanceert burgemeester Alain Yzermans een oproep tot verzoening.





- In Diepenbeek zet burgemeester Rik Kriekels de grootste partij aan de kant om een coalitie te vormen met Groen met 1 zetel op overschot. Hij krijgt vandaag het initiatiefrecht maar wacht nog even met onderhandelen omdat het Groen-raadslid ziek is.





- Apothekers moeten ook in de toekomst het recht krijgen om een griepprik te geven. Parlementslid Nawal Farih zet die eis kracht bij door voor de camera's een griepprik te halen bij een apotheker in Genk.





- En we hebben spektaculaire beelden van een MRI-toestel dat geïnstalleerd wordt in het Trudoziekenhuis in Sint-Truiden.