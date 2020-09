TVL Nieuws, 29 september 2020

De politiewerking van zone Limburg Regio Hoofdstad is gereorganiseerd nadat vijftien agenten in quarantaine zitten. De crisis belet niet dat de politie haar taken uitvoert, maar het is behelpen op 85 procent van de capaciteit. Het coronavirus is door één agent het korps binnengeslopen en die heeft nog vier collega's besmet. Tien anderen die erg nauw hebben samengewerkt met de gecontamineerde cluster moeten ook twee weken thuis blijven. Korpschef Philip Pirard benadrukt dat al het personeel ook in het privéleven zich aan de coronamaatregelen moet houden.