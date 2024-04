TVL Nieuws, 3 april 2024

In Sint-Truiden opent 't Nief Winkelke, een pop-up winkel waar mensen met beperkte financiële middelen voedings-, onderhouds- en verzorgingsproducten kunnen kopen tegen sterk verlaagde prijzen. Alleenstaande ouders, senioren en andere mensen met een laag inkomen kunnen vanaf nu terecht in een een bijzondere winkel. Het gaat om een pop-up winkel die maandelijks wordt georganiseerd en een ruimere keuze biedt op het bestaand aanbod van geschonken goederen en voedselpakketten. In totaal gaat het om 470 Truienaars die van de winkel gebruik kunnen maken. "We weten dat dit wat tijd nodig heeft om te groeien en dat zal, via de mond-op-mond reclame van de tevreden bezoekers zeker het geval zijn”, besluit schepen van Armoede Pascy Monette. De winkel zal elke eerste woensdag van de maand van 10.30u tot 14.30u gehouden worden in zaal De Kajaan in Nieuw-Sint-Truiden, vanwege de gunstige bereikbaarheid nabij het station.