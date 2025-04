TVL Nieuws, 3 april 2025

95 procent van de gemeenten en steden heeft een schepen van Dierenwelzijn. Bij de eerste telling 8 jaar geleden was dat nog maar één op de drie. "Het is dan ook tijd dat de 15 laatste lokale besturen op de kar springen, zodat er in elke gemeente een duidelijk aanspreekpunt en coördinator is voor het dierenbeleid," vindt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. In Limburg blijven voorlopig enkel As, Pelt, Tongeren-Borgloon en Zonhoven achter.Weyts zet de oproep kracht bij tijdens een ontmoetingsdag voor lokale besturen over dierenwelzijnsbeleid. "We hebben Dierenwelzijn op Vlaams niveau uitgebouwd tot een volwaardige bevoegdheid, en heel veel steden en gemeenten hebben dat voorbeeld gevolgd", zegt Weyts. "In 270 gemeenten is er een schepen van Dierenwelzijn. Daar is het duidelijk wie er werk maakt van meer dierenwelzijn". Dierenwelzijn serieus nemenDierenwelzijn is in de voorbije 10 jaar op Vlaams niveau een volwaardige bevoegdheid geworden. Ook de politiediensten, de parketten en zeker ook de steden en gemeenten nemen dierenwelzijn de laatste jaren steeds serieuzer. Zo hebben sinds 2014 steeds meer lokale besturen een schepen die Dierenwelzijn expliciet als bevoegdheid heeft. In 2017 was dit al 1/3de van de steden en gemeenten, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 steeg dit spectaculair tot zo’n 80% en na de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd dit zelfs 95%: van de 285 steden en gemeenten hebben er nu 270 een Dierenschepen. 4 Limburgse gemeenten hebben nog geen DierenschepenWeyts roept nu de laatste 15 Vlaamse gemeenten op om ook een schepen de bevoegdheid Dierenwelzijn toe te wijzen. Zo is er voor alle inwoners een duidelijk aanspreekpunt en een coördinator van het lokale dierenbeleid. Het is een simpele ingreep die het dierenbeleid de nodige zichtbaarheid en aansprakelijkheid geeft. Anno 2025 kan geen enkele gemeente nog achterblijven. Denk bijvoorbeeld aan het zwerfkattenbeleid dat in elke gemeente moet gevoerd worden en dat ook door een schepen aangestuurd moet worden. "We hebben nu in bijna alle gemeenten een bondgenoot voor meer dierenwelzijn", zegt Weyts. "Vlamingen hechten steeds meer belang aan dierenwelzijn en verwachten dat ook van hun gemeentebestuur. Het is bemoedigend dat bijna alle gemeenten nu meewerken aan de beweging die we tien jaar geleden Vlaams in gang hebben gezet".