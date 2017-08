TVL Nieuws, 3 augustus 2017

- Onze redactie vindt de anonieme getuige van de brand in de grotten van Kanne in Riemst. De vrouw wijst naar twee minderjarigen die bij het uitbreken van de brand uit de grotten kwamen - In Genk gooien appartementsbewoners hun vuil en zelfs zetels zomaar uit het raam. Buurtbewoners zijn het beu om te wonen in een vuilnisbelt - De politiezone Limburg Regio Hoofdstad stelt een spectaculaire stijging vast van het aantal drugsgebruikers dat onder invloed achter het stuur kruipt - De Limburgse werkloosheidscijfers dalen spectaculair. Het wordt voor werkzoekenden veel moeilijker om een job te weigeren. - En Hasselt is helemaal klaar voor de Virga Jessefeesten. We volgen de voorbereiding van deelnemers uit Wimmertingen en Alken.