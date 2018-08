TVL Nieuws, 3 augustus 2018

In tijden van droogte wordt er te veel grondwater verspild op bouwwerven. Tijdens bouwwerken maken bouwvakkers vaak gebruik van droogzuiging of bronbemaling. Het grondwater wordt dan nutteloos in de riolering geloosd, en dat kan anders volgens VLARIO, het overlegplatform voor de rioleringssector. Het water kan hergebruikt worden voor bijvoorbeeld het sproeien van de planten.