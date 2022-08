TVL Nieuws, 3 augustus 2022

Vanavond koelt het nauwelijks af met nog 30 graden rond acht uur. Hete zomers zijn het nieuwe normaal als gevolg van de klimaatopwarming. Die hitte is slecht voor onze gezondheid want bij 16 graden voelen we ons eigenlijk het best. Er is een rechtstreeks verband tussen hitte en sterftecijfers. En daarnaast slapen we ook slechter. Opeenvolgende dagen van warmte brengen ons mentaal in de war en leiden tot meer burn-outs. Dat zegt milieu-epidemioloog Tim Nawrot van de UHasselt, die het effect van de hitte op de mens bestudeert.