TVL Nieuws, 3 december 2019

- Zeven op de tien Limburgse CD&V-burgemeesters kiezen voor een oppositiekuur. Ze vinden dat CD&V niet in de federale regering moet stappen. Dat blijkt uit een rondvraag van TV Limburg. Een ruime meerderheid van de CD&V-burgemeesters wil dat Sammy Mahdi hun voorzitter wordt en niet Joachim Coens. - Het ongeval op de Onderwijslaan in Genk had kunnen vermeden worden volgens buurtbewoners. Vanochtend bezweek de passagier aan haar verwondingen. Bij het ongeval vielen twee doden.- Ophef over de kappersmoord voor het hof van assisen in Tongeren. Tijdens de zitting wijst Mario Aquino één van de beklaagden aan als moordenaar.- Tijdens de eindejaarsperiode zijn er maar liefst vier koopzondagen op rij in Hasselt. Op al die dagen rijden er gratis bussen.- Wat betekent de zege in de Limburgse derby voor STVV-trainer Nicky Hayen? En geraakt Racing Genk dit seizoen nog uit de miserie? TVL Sportcafé gaat op zoek naar antwoorden.